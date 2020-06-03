В Сочи начался снос знаменитого ресторана

В Сочи начали сносить знаменитый ресторан "Каскад". Двухэтажное здание было построено в 60-е годы 20 века на Курортном проспекте. Ранее здесь также располагалась кондитерская "Аленка". Снести планируют не только само строение, но и прилегающие постройки, так как они уже не соответствуют современным нормативам и противопожарным нормам. Снимки разрушенного здания появились в социальной сети, передает ГТРК "Кубань".



ЗАО "Каскад" выставлялся на торгах Российского аукционного дома с 2017 года. В 2018-м его выкупили с земельным участком площадью 0,8 гектара. Новый владелец территории планирует возвести на этом месте 9-этажный отель, СПА-центр, а также общественное пространство с фонтанами, арками и амфитеатром.

Застройщик подчеркнул, что объект будет возрожден в новом качестве. Здесь откроется и ресторан, и модернизированная кондитерская "Аленка", которая известна многим жителям города. Кроме того, планируется организовать уголок памяти поэта Иосифа Бродского, который посещал "Каскад" и даже упомянул его в своем стихотворении.



Напомним, ресторан "Каскад" был открыт в 1966 году. В тот период заведение, построенное в стиле советского модернизма, стало настоящим флагманом в ресторанной сфере Сочи.