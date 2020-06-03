Убыток "Лукойла" по МСФО достиг в I квартале 46 млрд рублей

Чистый убыток "Лукойла" по МСФО составил в I квартале 46 млрд руб. против прибыли в размере 149 млрд руб. в I квартале 2019 г., сообщает компания.

Убыток образовался из-за роста амортизации в связи с вводом новых производственных мощностей, неденежного убытка по курсовой разнице после резкого падения курса рубля, а также обесценения активов в европейской нефтепереработке, пояснил "Лукойл".

Выручка от продаж составила 1,7 трлн руб., что на 10% и 12,9% ниже показателей в I и IV кварталах 2019 г. соответственно. Основное отрицательное влияние на выручку оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты.

Показатель EBITDA снизился до 150,8 млрд руб. (- 49,4% и — 45,8% соответственно).

Свободный денежный поток составил 55,5 млрд руб. (- 61,9% и — 69,9% соответственно). Поддержку свободному денежному потоку оказало высвобождение рабочего капитала.

Капитальные затраты составили 130 млрд руб. (на 4,2% ниже показателя в IV квартале 2019 г. и на 33,7% выше показателя в I квартале 2019 г.). Увеличение капитальных затрат вызвано, в том числе, ростом объемов эксплуатационного бурения и прочих работ на месторождениях в России, выполнением второй очереди проекта "Западная Курна-2" в Ираке.

Финансовое положение компании к концу I квартала устойчивое. "Лукойл" продолжает работу, выполняет все обязательства, имеет средства для финансирования инвестиционной программы в любой макроэкономической ситуации.