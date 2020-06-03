Капитан сборной России Виталий Фридзон покинул "Локомотив-Кубань"

Пресс-служба краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" объявила о том, что капитан команды Виталий Фридзон покидает клуб в связи завершением двухлетнего контракта.

"Это были два замечательных сезона в моей карьере, – заявил Фридзон. – Конечно, жаль, что не выиграли трофеев, хотя команда в этом сезоне была на ходу, и мы были близки к тому, чтобы добиться нужных результатов".

Также спортсмен выразил слова благодарности президенту клуба Андрею Ведищеву, всем тем, с кем довелось поиграть, тренерам, медицинскому и административному штабам, а также обслуживающему персоналу и остальным сотрудникам клуба.

Спасибо, Виталий!👋

⠀

Капитан команды Виталий Фридзон покидает наш клуб после двух лет в Краснодаре.

⠀

Мы выражаем Виталию Валерьевичу огромный респект, благодарим его за эти два года в нашей команде и желаем удачи в будущем! pic.twitter.com/T0EAu2hqxQ — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) June 3, 2020

Атакующий защитник в составе краснодарской команды принял участие в 41-й игре в Единой лиге ВТБ и 24 матчах в Еврокубке. Всего в составе "Локо" Фридзон реализовал 83 трехочковых броска и 82 двухочковых.

Виталий также является капитаном сборной России, в составе которой стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.