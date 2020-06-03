Тема:

Коронавирус 8 минут назад

3 июня 202016:07 Юлия Парфенюк

Подмосковье возвращается к обычной жизни: теперь разрешено посещать храмы и парикмахерские

Подмосковье возвращается к обычной жизни: теперь разрешено посещать храмы и парикмахерские

В Подмосковье 3 июня перешли к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Для верующих вновь стали доступны храмы, в некоторых районах богослужения организуют на открытом воздухе. К прежнему графику вернулись областные ЗАГСы, и, наконец, заработали салоны красоты. Конечно, с соблюдением строгих санитарных правил.

Некоторые салоны уже принимают первых посетителей. Меры безопасности соблюдают: на входе администратор измеряет температуру, обрабатывает руки антисептиком и только после этого можно в кресло к мастеру.

Рабочие залы стали выглядеть иначе.

- Везде простыни одноразовые, обеспечивается максимальная безопасность, меряется температура. И кресла стоят на большем расстоянии друг от друга. До карантина здесь было три кресла.

А еще появилась специальная разметка, как в магазинах или метро. Дистанция в помещении — обязательное условие. Поэтому сейчас открылись салоны, площадь которых позволяет соблюдать эти правила. Особые требования и к мастерам.

"Более тяжелая стала форма для мастеров. Она стала закрытого типа — шапочка, специальный медицинский халат плюс перчатки и маска", — рассказывает Татьяна Павлова, директор салона.

Ну, а чашка ароматного кофе во время процедур пока остается в прошлом. Угощать посетителей разрешили только водой в бутылках.

Похожие правила и в СПА-салонах. Правда, там доступны еще не все услуги: можно посетить баню, сауну, а вот бассейн и купальня закрыты.

"Для банных комплексов мы ввели норматив по площади — на одного человека не менее 5 квадратных метров. Работа предприятий может начаться только после того, как все требования выполнены, и директор предприятия направляет в адрес министерства уведомление об этом", — объясняет Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Очередной этап снятия ограничительных мер — это продолжение предыдущего, во время которого открылись парки и офисы МФЦ, был снят пропускной режим.

Сейчас в новом формате проходят и службы в церквях — молитвы читают на улице с дистанцией в полтора метра друг от друга.

"Чтобы прихожане, которые стоят на улице, не только аудиотрансляцию слышали, мы перенесли престол ближе к выходу. Соответственно, прихожане буде видеть священника. По сути, мы вместе участвуем в богослужении", — говорит Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино.

В общественном транспорте тоже перемены — снова можно оплатить проезд банковской картой.

- С картой "Стрелка" бывали такие моменты: иногда не пополнил баланс, потому что проверить его не всегда возможно. А банковская карта всегда при себе, всегда есть деньги.

Правила придется соблюдать всем, за этим будут следить контролеры.

Текст: "Вести-Москва"

Ранее по теме

Сейчас

16:22

Разлив нефти под Норильском: Путин готов объявить режим ЧС

16:12

Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

13:20

Радио "Серебряный дождь" готово закрыться

12:21

Московское метро снизило цену на маски

12:08

Завершилось следствие по делу полицейского, устроившего стрельбу в метро

11:58

Столичные проездные можно будет продлить после 14 июня

10:41

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

12 минут назад
Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

12 минут назад
Подмосковье возвращается к обычной жизни: теперь разрешено посещать храмы и парикмахерские

Подмосковье возвращается к обычной жизни: теперь разрешено посещать храмы и парикмахерские

10 минут назад
В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

22 минуты назад

Трансляции

Совещание Владимира Путина по ликвидации разлива топлива в Красноярском крае
16:50

Рабочая встреча Владимира Путина с главой Ханты-Мансийского автономного округа

Завтра, 4 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Великорецкий крестный ход отправился в путь в обход просьбы епархии

Великорецкий крестный ход отправился в путь в обход просьбы епархии

1 час назад
Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

48 минут назад
Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

1 час назад
Аэропорты четырех городов России признали "ковидоопасными"

Аэропорты четырех городов России признали "ковидоопасными"

2 часа назад
Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

3 часа назад
Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

1 час назад
Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

1 час назад
Мародерство и грабежи в США не прекращаются, несмотря на комендантский час

Мародерство и грабежи в США не прекращаются, несмотря на комендантский час

4 часа назад
В туалет только с бортпроводником: эксперт рассказал о новых правилах полетов

В туалет только с бортпроводником: эксперт рассказал о новых правилах полетов

4 часа назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

3 часа назад
"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

5 часов назад
Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

01.06.2020 15:30
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

9 минут назад
Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

49 минут назад
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

1 час назад
5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

1 час назад
От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

2 часа назад
Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

2 часа назад
Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

2 часа назад
Мишустин поручил доработать план восстановления экономики

Мишустин поручил доработать план восстановления экономики

2 часа назад
Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

2 часа назад
Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

3 часа назад
"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

3 часа назад
"В знак протеста": нокаутированный охранником покупатель в ботфортах оказался проводником поезда

"В знак протеста": нокаутированный охранником покупатель в ботфортах оказался проводником поезда

3 часа назад
Московское метро снизило цену на маски

Московское метро снизило цену на маски

3 часа назад
В США скончалась актриса из "Санта-Барбары"

В США скончалась актриса из "Санта-Барбары"

3 часа назад
Рубль отыграл все потери, последовавшие из-за спора ОПЕК+

Рубль отыграл все потери, последовавшие из-за спора ОПЕК+

3 часа назад
Золотой парашют для CEO: топ-10 крупных выплатах бывшим директорам компаний

Золотой парашют для CEO: топ-10 крупных выплатах бывшим директорам компаний

3 часа назад
В Крыму арестовали пьяного украинского военного, пытавшегося перейти границу

В Крыму арестовали пьяного украинского военного, пытавшегося перейти границу

3 часа назад
Столичные проездные можно будет продлить после 14 июня

Столичные проездные можно будет продлить после 14 июня

3 часа назад
Завершилось следствие по делу полицейского, устроившего стрельбу в метро

Завершилось следствие по делу полицейского, устроившего стрельбу в метро

3 часа назад
В России синтезировали материал с рекордной температурой плавления

В России синтезировали материал с рекордной температурой плавления

3 часа назад
Электричка сбила отца с маленькой дочерью в Подмосковье

Электричка сбила отца с маленькой дочерью в Подмосковье

3 часа назад
Совладельца бренда "Довгань" обвинили в мошенничестве на 9 миллиардов

Совладельца бренда "Довгань" обвинили в мошенничестве на 9 миллиардов

3 часа назад
Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

4 часа назад
Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

4 часа назад
Жители Химок достали лодки после затяжных дождей

Жители Химок достали лодки после затяжных дождей

4 часа назад
На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

4 часа назад
"Телефон лопается от поздравлений". Исинбаева отмечает 38-й день рождения

"Телефон лопается от поздравлений". Исинбаева отмечает 38-й день рождения

4 часа назад
COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

5 часов назад
ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной

ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной

5 часов назад
Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

6 часов назад
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку