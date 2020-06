Шестой врач из центральной больницы Уханя умер от коронавируса

В китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, от COVID-19 скончался врач-уролог Ху Вэйфен. Он работал в той же больнице, что и его коллега, офтальмолог Ли Вэньлян, который впервые объявил о вспышке заболевания и был обвинен в распространении слухов.

В китайских СМИ появилось фото Ху Вэйфена, сделанное незадолго до его смерти. У 42-летнего мужчины из-за поражения печени на фоне лечения от COVID-19 сильно изменился цвет кожи. Как пишет Guardian, в апреле у него случилось кровоизлияние в мозг, с тех пор он находился в состоянии комы.

#China reports first #COVID19 fatality in several weeks#Wuhan Doctor and #whistleblower Li Wenliang's colleague, Hu Weifeng, who exhibited drastic skin color change due to #coronavirus treatment, passes away after battling #Covid_19 & related complications for nearly 5 months. pic.twitter.com/M9kE5KeQOT