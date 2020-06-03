Убийцей шестилетней девочки в Крыму оказался ее крестный

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки в Крыму признался в содеянном и показал, как столкнул ребенка в канал с водой. СКР обнародовал запись следственного эксперимента.

Владимир Богданец был не только близким другом отца девочки, но и приходился ей крестным. Днем 31 мая приятели выпивали на берегу Северо-Крымского канала, и набравшийся отец позволил товарищ отвести дочку домой, в поселок Ленино. По дороге подозреваемый стал приставать к девочке, затем совершил насильственные действия сексуального характера. Пытаясь скрыть следы преступления, он толкнул ребенка в воду, а сам вернулся к приятелю.

Тревогу вечером того же дня забила бабушка, утром 1 июня тело девочки нашли в канале — она не умела плавать и попросту утонула.

Восстановив картину произошедшего, оперативники вышли на подозреваемого. Богданец не стал отпираться, сознавшись в убийстве ребенка. Как оказалось, ранее он был судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, а из колонии последний раз вышел в мае 2019 года. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.