Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 0,25%

Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на нынешнем уровне, заявив, что влияние пандемии коронавируса на мировую экономику, похоже, достигло максимума, в то время как канадская экономика избежала сценария наихудшего прогноза, передает Reuters.

Решение о сохранении ставок было принято в тот же день, когда новый губернатор Тифф Маклем занял пост главы центрального банка.

ЦБ Канады снижал ставки три раза до рекордно низкого уровня в 0,25% в марте и запустил свою первую в истории крупномасштабную программу покупки облигаций в ответ на пандемию коронавируса и низкие цены на нефть.

"В Канаде пандемия (коронавируса) привела к историческим потерям объема производства и рабочих мест. Тем не менее, похоже, что канадская экономика избежала самого серьезного сценария", — говорится в сообщении банка.

Подавляющее большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters на прошлой неделе, заявили, что ожидают, что банк сохранит ставки на уровне 0,25% по крайней мере до конца следующего года, в то время как денежные рынки не ожидают дальнейших сдвигов денежно-кредитной политики в этом году.

Канадский доллар вырос до 1,349 за американский доллар после принятия решения по процентной ставке.

Маклем, долгое время работавший в центральном банке и занимавший пост декана в известной канадской бизнес-школе, начал работать на посту главы ЦБ после Стивена Полоза, который вышел на пенсию после окончания семилетнего срока.

Центральный банк заявил, что он может предоставить больше денежных стимулов, если это необходимо для достижения целевого уровня инфляции в 2%.