Суд вменяет Apple сокрытие падения спроса на iPhone

Apple обвиняют в том, что та обманным путем скрывает падение спроса на iPhone, особенно в Китае, что приводит к десяткам миллиардов долларов убытков акционеров.

Окружной судья США Ивонна Гонсалес Роджерс постановила, что акционеры могут подать в суд на комментарии исполнительного директора Тима Кука о сильном спросе на iPhone, сделанные 1 ноября 2018 во время конференц-кола с аналитиками. Это произошло всего за несколько дней до того, как Apple сказала своим крупнейшим контрактникам сократить производство.

"В отсутствие некоторых непредвиденных обстоятельств или других причин вмешательства, сложно поверить в то, что Кук за несколько дней до сокращения производства не знал, что спрос на iPhone в Китае падает", постановила судья.

Судья также сказала, что решение компании Apple прекратить сообщать в финансовых отчетах количество проданных смартфонов "правдоподобно иллюстрирует, что обвиняемые ожидали снижения продаж".

Компания Apple не ответила сразу на запросы о предоставлении комментариев.

Коллективный иск, который возглавил Пенсионный фонд служащих Род-Айленда, был подан после того, как 2 января 2019 года Apple неожиданно снизила прогноз квартальной выручки Apple на 9 миллиардов долларов, отчасти из-за напряженной торговли между США и Китаем.

Это был первый раз с запуска iPhone в 2007, когда купертинская компания сократила свой прогноз по доходам. Акции Apple упали на 10% на следующий день, что сократило капитализацию компании на $74 млрд.

Кук сказал тогда в ходе конференц-кола с аналитиками, что начало продаж iPhone XS и XS Max было отличным, и что на некоторых развивающихся рынках отмечается снижение продаж, но Кук "не относит Китай к этой категории".

К середине ноября 2018 года компания Apple заявила производителям Foxconn и Pagatron о прекращении планов по созданию новых линий по производству iPhone, а одному из ключевых поставщиков было предложено существенно сократить поставки, говорится в иске.