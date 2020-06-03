Музею-усадьбе Архангельское больше не грозит коммерческая застройка

Коммерческая застройка усадьбе Архангельское больше не грозит. Наоборот, охранная зона знаменитой резиденции князей Юсуповых будет не только сохранена, но даже увеличена на 105 гектаров. Это подразумевает утвержденный документ. Он же должен устранить все земельные конфликты вокруг музея.

Грандиозные масштабы уже завершенного основного этапа реставрации знаменитого музея-усадьбы лучше всего оценивать с высоты птичьего полета.

"Архангельское переживает совершенно удивительный период. В этом году мы начинаем новое столетие. Мы говорим о масштабном большом возвращении Архангельского в тот вид, в которым оно будет соответствовать объектам культуры для мирового показа", — говорит Вадим Задорожный, директор музея усадьбы Архангельское.

Эту удивительную панораму знают во всем мире. "Видовые раскрытия" — один из важнейших предметов охраны всего ансамбля. Лесные массивы простираются в глубину на 10 километров. И формируют невероятной красоты дальний горизонт

Новый полностью утвержденный проект охранных зон должен наконец поставить точку в многолетних градостроительных и земельных спорах вокруг Архангельского.

"Мы можем выдохнуть, потому что с сегодняшнего дня правовая точка поставлена. Все территории, которые входят в состав усадьбы Архангельское, узаконены", — констатирует Задорожный.

Так это выглядит на карте. Территория объекта культурного наследия — смыслообразуюшее ядро — 657 гектаров. А общий размер всех зон охраны памятника превышает две с половиной тысяч гектаров. И полностью соответствует предыдущим значениям территорий.

Новый проект не только закрепляет их неизменность, но и восполняет все правовые пробелы.

"Этот документ подтверждает предмет охраны, именно закрепляя границы его территорий и зон охраны. Мы закроем те лакуны, которые позволяли производить серую деятельность в отношении движения оборота земель", — пояснила Амуланга Учурова, заместитель директора музея-усадьбы Архангельское.

Коллективная работа государства и попечителей трансформирует усадьбу в блистательный подмосковный Версаль. Завершена реставрация малого дворца Каприз и храма усыпальницы, восстановлены императорская аллея и парк усадебных затей.

"Опорную стену отремонтировали от начала до конца. Вот эта стена покатилась. Мы полностью отремонтировали", — подчеркнул директор.

Обновлен и красавец большой дворец.

Вот эта удивительная запутанность деревянных галерей — сложный лабиринт- составляет внутреннее пространство кровли дворца Юсуповых. Здесь все точь-в-точь, как и было в 19 веке. Здесь — Бельведер. Тот самый что и даёт дополнительный свет парадному залу. И когда проводили комплексную реставрацию, удивительные деревянные конструкции решили оставить. Такие простоят еще не одно столетие.

За год с небольшим отреставрировано больше 20 зданий. 60 скульптур на верхней и нижней террасах и 70 парковых скульптур. Впервые за сто лет заработали три исторических фонтана.

"Здесь, где мы идем, год назад был котлован. Поменяли практически все инженерные сети – и в музее, и в санатории", — рассказал Алексей Васько, заместитель директора музея-заповедника Архангельское.

Архангельское как пространство новой эстетики. После снятия ограничительных мер здесь готовятся к небывалому наплыву туристов. И намерены принимать не меньше миллиона посетителей в год.