Фотографии влюбленных сов растрогали интернет-пользователей

Фотографии влюбленных сов растрогали пользователей Интернета. Снимки были сделаны в Челябинской области и попали в соцсети, передает ГТРК "Южный Урал".

Трогательная парочка пернатых уединилась среди листвы на дереве. Причем птицы были настолько поглощены друг другом, что не только не испугались людей, но даже не заметили фотографа.

Так мило и трогательно, поделились люди своими впечатлениями. Настоящие влюбленные!

Кстати, ничего удивительного в такой глубокой привязанности нет. По словам экспертов, совы, как и лебеди, моногамные птицы. Традиционно они создают пару раз и навсегда. Гнезд для себя пернатые не строят, а живут в расщелинах, дуплах. Птенцов, которых обычно бывает от трех до десяти, выкармливают оба родителя.