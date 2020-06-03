Главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня: его освятит Патриарх Кирилл

22 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России, который располагается в подмосковном парке "Патриот". Также в этот день будет торжественно открыт музейный комплекс "Дорога памяти".

Освящение главного храма Вооруженных сил пройдет в День памяти и скорби. На сайте Русской православной церкви отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании охарактеризовал религиозное сооружение и музейный комплекс как посвящение Великой Победе. Люди смогут приводить туда своих детей и внуков, соприкасаться к истории страны, а пройдя по "Дороге памяти" узнать, какой ценой завоевана мирная жизнь.



В РПЦ рассказали, что храм Вооруженных сил строился на народные пожертвования. Всего было собрано более трех миллиардов рублей. Два из них выделила Москва, Московская область — 950 миллионов рублей, остальные деньги перечислили граждане и организации из Казахстана, Украины, Балтии, Болгарии, Сербии, других стран Европы и Азии.

Изначально главный храм Вооруженных сил должен был открыться к 9 мая, но церемонию отложили из-за пандемии коронавируса.