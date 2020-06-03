Доменико Тедеско отбыл карантин и начинает тренировки "Спартака"

Немецкий наставник московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско возвращается к руководству командой. 34-летний специалист отбывал карантин до среды, 3 июня, после возвращения в Россию из Германии. Первая тренировка "красно-белых" во главе с главным тренером назначена на 4 июня.

Занятия в отсутствие Тедеско проводил серб Влад Чепзанович, напоминает "Рейтинг букмекеров". Как уже сообщали Вести.Ru, 20 мая тренерский штаб "Спартака", а также четверо футболистов – Самюэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тил и Йордан Ларссон – самолетом из Берлина вернулись в Москву. Футболисты и тренеры провели 14 дней на карантине в Тарасовке и теперь смогут присоединиться к команде.