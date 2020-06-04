В конце июня россиян ждут две короткие рабочие недели

В июне у россиян будет две сокращенные рабочие недели. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

12 июня отмечается День России, он приходится на пятницу. Поэтому следующая рабочая неделя будет сокращенной - с 8 по 11 июня. Рабочий день в четверг, 11 июня, будет короче на один час, так как день является предпраздничным.

Кроме того, в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы 24 июня будет нерабочим днем. Таким образом, рабочими будут 22-23 июня и 25-26 июня.

В Роструде пояснили ТАСС, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность не сокращается.