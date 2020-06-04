Застройщиков обяжут сразу подключать новостройки к интернету

Застройщиков перед сдачей новых многоквартирных домов в эксплуатацию обяжут создавать инфраструктуру для подключения всех сетей связи. Такая норма указана в проекте постановления правительства РФ "О внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства".

Документ направят в Минкомсвязь для согласования с другими федеральными органами исполнительной власти и затем в правительство, сообщили "Известия".

Застройщика обяжут заключать договор с любым оператором связи для подключения сразу трех услуг связи — телефона, ТВ и интернета.

Пока в законе нет норм о сдаче новостроек с подключением к сетям телефонной связи, кабельного телевидения и интернета. Застройщики нередко сами создают собственного "карманного" оператора для новых домов, который предоставляет услуги связи по завышенным ценам и не пускают других провайдеров.

Операторы должны иметь равный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов и к сетям энергетиков, пояснили в "Ростелекоме". Застройщики обязаны при строительстве домов обеспечивать возможность прокладки линий связи и установки распределительного оборудования нескольких операторов связи в домах.

Представители других операторов говорят о необходимости доработки проекта документа, чтобы застройщик не завышал цену для доступа к своим сетям.