"Бавария" хочет удержать Алабу, но готова продать Алькантару

Мюнхенская "Бавария" не собирается продавать ближайшим летом защитника Давида Алабу. При этом чемпион Германии готов продать полузащитника Тиаго Алькантару.

Контракты футболистов заканчиваются в июне 2021 года. "Бавария" намерена удержал у себя Давиду Алабу. У австрийца есть немало предложений, но мюнхенцы не станут их рассматривать. При этом баварцы готовы продать Тиаго Алькантару за 60-90 миллионов евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

Покинет ряды чемпионов Германии запасной вратарь Свен Ульрайх. С большой долей вероятности, новым клубом Ульрайха станет "Шальке".