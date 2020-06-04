"Газпром" переведет свои 9,99% акций "НОВАТЭКа" в "Газпром капитал"

"Газпром" переведет свои 9,99% акций "НОВАТЭКа" со своей дочерней компании Gazfin Cyprus Limited на "Газпром капитал".

Совет директоров "Газпрома" принял решение согласовать приобретение "Газпром капиталом" принадлежащих компании Gazfin Cyprus Limited 303 326 969 обыкновенных именных акций "НОВАТЭКа" номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая, сообщает "Газпром".

Стоимость акций составляет 30 332 696 руб. 90 коп., речь идет о 9,99% уставного капитала "НОВАТЭКа".

Между тем Госдума приняла в апреле закон, который предоставляет дочерним компаниям "НОВАТЭКа" право экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас право на экспорт СПГ имеет "Газпром", компании ряда проектов на шельфе, а также пользователи участков недр федерального значения, лицензия которых на 1 января 2013 г. предусматривала строительство СПГ-завода или направление газа на СПГ-завод. Под эту статью подпадает дочерняя компания "НОВАТЭКа" — компания "Ямал СПГ".

Новый закон дает право экспортировать СПГ компаниям, получившим лицензии после 1 января 2013 г. Такие лицензии в России получал до этого только "НОВАТЭК". Теперь право на экспорт СПГ предоставлено также и "дочкам", в которых "НОВАТЭК" имеет более 50% акций.