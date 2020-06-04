В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре

В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.

Один из авторов документа — глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что законопроект уже был внесен на рассмотрение в июле, но правительство указало на требующиеся доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.

Законопроект предлагает ввести новую статью 15.1 ТК РФ, закрепляющую общие положения о юридически значимых сообщениях.

По словам парламентария, работодатель будет обязан обеспечить хранение всех юридически значимых сообщений и копий, поступивших от работника.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 октября 2020 года.