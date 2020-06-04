COVID-19: въезд в Ивановскую область контролируют посты полиции

Въезды в Ивановскую область по-прежнему контролируют посты полиции. Документы проверяют у всех, кто хочет пересечь границу региона. Как передает ГТРК "Ивтелерадио", автомобилистам и пассажирам автобусов вручают особые чек-листы для заполнения. В них — личные данные, цель визита, вопросы о здоровье. Также всех предупреждают о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и двухнедельный карантин. Для дальнейшего контроля чек-листы отправляются в Роспотребнадзор.

Сотрудники всех девяти КПП работают оперативно, что позволяет избежать больших пробок. Водители к проверкам относятся с полным пониманием.

Между тем, по данным оперштаба, в регионе растет число пациентов, госпитализированных с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. В стационарах размещены 742 человека, 136 — в реанимации. В ближайшее время планируется обустроить дополнительные койки для больных COVID-19. По словам главы облздрава Артура Фокина, сейчас свободны всего 65 мест. Есть возможность развернуть еще 1292 койки.

За минувшие сутки зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции. Смерть двух пациентов подтвердили в департаменте здравоохранения региона. 75 новых заболевших — из Плесского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Общее число заболевших в регионе — 2322 человека, 963 выздоровели.