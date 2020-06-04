Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае

Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза – до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

"Это неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца, — отметил Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. - Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии".

"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель в России, в мае 2020 года продал 16,663 тысячи легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 65,7% больше, чем в апреле 2020 года, и на 42% меньше уровня мая прошлого года.

Ранее на авторынке назвали апрель "черным" из-за исторического падения продаж в этом месяце. По оценке комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых машин в апреле упали на 72,4% за год, а в январе-апреле снизились на 19,1% к аналогичному периоду прошлого года. В апреле 2020 года в России было продано всего 54,5 тысячи новых легковых автомобилей, тогда как месяцем ранее, в марте, — 160,6 тысячи машин, а в апреле прошлого года — 152,2 тысячи машин. В апреле "АвтоВАЗ" продал всего 9,396 тысячи автомобилей против 32,316 тысячи машин в апреле прошлого года, то есть спад почти в 3,5 раза, или на 71%.

В 2019 году продажи автомобилей в России снизились — на 2,3% до 1,759 миллиона машин — после 2-х лет непрерывного роста.

Производство и продажи автомобилей в России сократятся в 2020 году на 15-30%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Но меры поддержки в размере 25 миллиардов руб. — госзакупки, программы Минтранса и регионов по обновлению общественного транспорта — помогут отрасли, отметил Мантуров.