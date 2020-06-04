10 ведущих стран мира по экспорту рыбы и морепродуктов

Морепродукты давно стали важным продуктом, который употребляется во всем мире. А для стран-экспортеров это важная составляющая экономического благополучия.

Ниже мы расскажем о крупнейших странах-экспортерах морепродуктов, включая рыбу, моллюсков, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Рейтинг основан на данных по экспорту за 2019 год Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО.

1. Китай

Китай стал лидером по экспорту морепродуктов в 2019 году. Экспорт по итогам года составил 12,47 миллиардов долларов. При этом, по сравнению с 2018 годом объем экспорта снизился – так, в 2018 году экспорт составил 13,25 миллиардов долларов. Среди главных экспортируемых товаров – замороженные креветки и рыба, а также моллюски.

2. Норвегия

На втором месте по итогам 2019 года оказалась Норвегия – здесь экспорт морепродуктов достиг отметки в 11,67 миллиардов долларов. Главными импортерами норвежских морепродуктов являются европейские страны, а также США. Отмечается, что экспорт остается стабильным – так, в 2018 году он составил 11,69 миллиардов долларов.

3. Индия

Третье место среди экспортеров морепродуктов занимает Индия. В 2019 году ее экспорт составил 6,14 миллиардов долларов. Основные покупатели индийских морепродуктов – США, а также страны Юго-Восточной Азии (25% и 25,7% соответственно). Кроме того, 20% экспорта идет в страны Евросоюза.

4. Чили

Четвертое место по экспорту морепродуктов в 2019 году занимает Чили. Экспорт составил 5,78 миллиардов долларов. Чилийские морепродукты поставляются в США, Бразилию и Японию. Кроме того, значительная часть чилийского экспорта идет в страны ЕС. По сравнению с 2018 годом экспорт в 2019 году немного снизился – с 5,88 миллиардов до 5,78 миллиардов долларов.

5. Вьетнам

Замыкает пятерку лидером Вьетнам, экспорт морепродуктов которого составил 5,60 миллиардов долларов в 2019 году. По состоянию на 2012 год, более 5 миллионов человек заняты в этой отрасли, а вьетнамские морепродукты экспортируются в Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.

6. Канада

Шестое место по экспорту морепродуктов занимает Канада. По данным за 2019 год, экспорт составил 5.17 миллиардов долларов. Канада экспортирует крабов, креветки, лосося и другие виды морепродуктов. По сравнению с 2018 годом, экспорт Канады значительно вырос: так, в 2018 году он составлял всего 4.92 миллиарда долларов.

7. США

На седьмом месте оказались США с экспортом в 4.87 миллиардов долларов. Отмечается, что за последние пять лет экспорт вырос на 43%, что связано также с ростом цен на американские морепродукты.

8. Россия

На восьмом месте оказалась Россия с экспортом в 4,66 миллиардов долларов. По сравнению с 2018 годом, экспорт морепродуктов немного вырос. Если в 2018 году экспорт составил 4.28 миллиардов, то в 2019 году вырос до 4,66.

9. Нидерланды

Девятое место занимают Нидерланды. Экспорт морепродуктов по результатам 2019 году составил 4,64 миллиардов долларов. Основными покупателями нидерландских морепродуктов являются такие страны, как Германия (18.7%), Бельгия (15,3%), Франция (12,5%), Италия (9.1%) и Испания (6,5%).

10. Швеция

Замыкает десятку лидеров Швеция, которая в 2019 году экспортировала морепродуктов на сумму 4,38 миллиардов долларов. Это один из крупнейших экспортеров морепродуктов в Европейском союзе. Шведская рыболовная промышленность является важной составляющей экономического благополучия страны. Основными покупателями шведских морепродуктов являются страны Европейского союза.