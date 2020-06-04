4 июня 202021:30 Алевтина Евтушенко

Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

Прикинулся собакой: в Москву из Махачкалы в багаже везли львенка

Нелегально и с нарушением санитарных норм через Волгоград пытались провезти полуторамесячного львенка. Неизвестные засунули животное в ящик грузового отсека рейсового автобуса "Махачкала-Москва". Кто в столице должен был забрать коробку — пока неизвестно. Бесхозный багаж сразу привлек внимание полицейского патруля. Мохнатого узника вызволили, накормили и временно передали в волгоградский кинологический центр.

На видео видно, как необычную находку с огромными испуганными глазами полицейские достают из автобуса на стационарном посту ДПС. Очевидны и ужасные условия такого "путешествия" — темно, тесно и почти нет воздуха, вокруг — другой багаж. Между тем водитель рейса говорит, что о пассажире-хищнике слышит впервые.

- Пацан какой-то подошел, — рассказывает водитель.

- Пацан подошел? А если бы там находилось что-то запрещенное для перевозки?

- Сказал: "Собака".

- Вы не проверяли?

- Нет.

Кажется, детеныш африканского льва уже признал в ветеринаре Ирине Парфеновой новую маму. И его, будто новорожденного, сразу осматривают специалисты.

- Очень худой!

- Да, тут проплешинки у него. Его нужно откармливать!

И не удивительно — прошлые сутки могли оказаться для полуторамесячного львенка последними. А стали вторым днем рождения.

Этот пушистый котенок больше суток провел в закрытом багажном отделении в деревянном ящике, в автобусе, который следовал из Махачкалы в Москву.

Кому и от кого везли экзотическое животное, сейчас проверяют полицейские. На время необычный питомец останется в кинологическом центре, где ему уже нашли новый дом.

"Я надеюсь, что наши ветеринарные врачи смогут обеспечить ему достойное сбережение, пока мы не найдем место, кому его передать. Раньше мы, конечно, занимались щенками служебными, но я думаю, справимся. Он юный, ему полтора месяца. То есть, от щенка он не сильно сейчас отличается", — подчеркивает начальник Центра кинологической службы управления МВД России по Волгоградской области Дмитрий Кретов.

Когда хищник подрастет, говорят кинологи, его обязательно передадут в добрые, а главное — в ответственные и профессиональные руки.

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