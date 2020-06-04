Валерий Брагин возглавит сборную России по хоккею

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин в скором времени будет назначен на пост наставника главной национальной команды страны.



Специалист также уже определился со своим штабом.Как сообщает Спорт24.Ru, помогать Брагину в сборной России будут Алексей Жамнов — ныне генеральный менеджер "Спартака", Александр Бойков — член тренерского штаба "Красной машины" и Рашит Давыдов — тренер вратарей в СКА и сборной России.



В ближайшее время об изменениях в тренерском составе национальной сборной по хоккею будет объявлено официально.



Напомним, что ранее сообщалось о том, что Брагин сменит Алексея Кудашова, как на посту наставника сборной страны, так и в СКА.



Молодежную сборную России, которую Брагин тренировал в общей сложности восемь лет, возглавит Игорь Ларионов.