5 июня 202005:49

К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола — Выходной в Мурманской области прибыли военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.

Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Нижегородской области в Оленегорск новейшую бурильно-ударную машину БУМ-2 на базе автомобиля "КамАЗ".

Также к месту восстановления моста из Брянской области направляются личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО, передает "Интерфакс".

Специалистам поставлена задача подготовить карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути.

В Кольском районе под Мурманском 1 июня при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

Мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, последний раз ремонтные работы были выполнены в 2014 году.

Власти области совместно с ОАО "РЖД" договорились, что сообщение с Мурманском будет восстановлено к 23 июня.

По факту обрушения было заведено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

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К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

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