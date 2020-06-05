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Коронавирус 36 минут назад

5 июня 202006:58 Николай Соколов

В Мадриде зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей

В Мадриде зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей

В испанской столице зафиксирована вспышка коронавируса среди врачей. В одном из госпиталей медики решили проводить на пенсию свою коллегу. После праздничного обеда как минимум у пяти сотрудников подтвержден диагноз COVID, еще 16 отправлены на карантин. Тем временем в министерстве туризма страны ведут переговоры с соседями по поводу открытия границ.

Пожалуй, для испанцев это главная позитивная новость последних дней: границы с Португалией и Францией страна собирается открыть сразу после окончания режима чрезвычайного положения. Для пребывающих из этих стран отменят обязательный двухнедельный карантин.

"В случае Франции и Португалии я подтверждаю, что с 22 июня ограничения на наземный транспорт снимаются. Это очень важно, потому что позволит нам вернуть некоторых туристов", — заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.

Но эта новость не единственная. В Испании набирает обороты "дело 8 марта": знали или нет о рисках вспышки заболевания организаторы демонстраций в женский день, ведь вирус в стране уже был. В списке тех, кого вызывают в суд, теперь уже не только работники МВД и гвардии, но и политики.

Возможно, поэтому в соседней Португалии эпидемиологи крайне аккуратны, хотя показатели здесь лучше и режим ЧП не вводился. Органы здравоохранения выявили новую вспышку коронавируса в пригороде Лиссабона. Как минимум шесть жителей одного дома оказались инфицированы. В районе устанавливают палатку для проведения тестов всех проживающих .

"Управление здравоохранения разрабатывает порядок проведения тестирования. Есть уже около 10 семей, которые должны сдать тесты", — говорит координатор гражданской защиты.

Не только на туризм, но и на санитарную обстановку могут повлиять мигранты, которые пытаются добраться до Европы из Африки, например, до испанских островов на лодках. С начала эпидемии официально их уже больше сотни. Испанские власти размещают приплывающих в специальных комплексах изоляции.

Ситуация в Африке сложная, как и в Латинской Америке. Теперь не только Бразилия, внимание вирусологов приковано к Перу. Здесь из-за увеличения числа погибших пришлось увеличить производство гробов. Впрочем, страны, которые первыми закрылись первыми от международного туризма, скорее всего первыми к нему вернутся. На Кубе обстановка стабилизируется.

"Мы готовы принимать туристов, когда страна решит, что условия являются безопасными, чтобы открыться с точки зрения здоровья. Наши объекты готовы, и мы предоставим выгодные предложения", — говорит директор отеля Мерелин Испиноса.

Но трансконтинентальный туризм в планах пока точно не значится. Многие европейские страны не спешат открывать даже собственные пограничные пункты.

На границе Франции и Швейцарии друзья из Норвегии встречаются у своеобразного шлагбаума. Они не виделись с момента начала пандемии. Швейцарская пограничная полиция предупреждает о санкциях в случае попытки проведать друг друга, перейдя лишь два метра.

Соблюдать социальную дистанцию придется даже посетителям казино. Знаменитый Лас-Вегас в штате Невада распахивает двери после двух месяцев простоя. По данным телеканала MSNBC, безработица в Неваде в мае достигала рекордных 30 процентов. Но и сейчас нельзя говорить о возвращении обычной жизни — вместимость заведений станет в два раза меньше, а проверка температуры сотрудников и гостей будет обязательной. Игроков за столом разделят прозрачные пластиковые щиты. Многие ранее непривычные вещи должны войти в практику многих крупных туристических городов мира.

Соблюдать требования придется до появления вакцины. Когда именно это случится, никто не знает. При этом испанские ученые, как и многие в мире, продолжают свои исследования. В одном из ведущих институтов генетики в Барселоне изучают возможность синтезирования специальных бактерий, способных побороть коронавирус.

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