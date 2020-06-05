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5 июня 202009:53

Потребительские расходы в Японии снизились рекордными темпами

EPA

Расходы домохозяйств в Японии в апреле продемонстрировали рекордное падение, поскольку меры по борьбе с коронавирусом снизили потребительскую активность.

Потребительские расходы в Японии в апреле упали на 11,1% в годовом выражении. Это максимальное снижение с 2001 года, когда стали доступны сопоставимые данные.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали падение расходов на 15,4% после снижения на 6% в марте.

Расходы на бары, авиабилеты, отели и парки развлечений в апреле упали примерно на 90%, поскольку жители Японии были вынуждены оставаться дома из-за пандемии COVID-19. Между тем, расходы на макароны подскочили на 70%, на лапшу быстрого приготовления — на 43%, на предметы гигиены, такие как маски для лица, — на 124%.

Ожидается, что потребление достигло дна в апреле или мае после введения жестких мер социального дистанцирования для борьбы с коронавирусом. В понедельник в Токио вновь открылись школы, кинотеатры, спортивные клубы и универмаги, поскольку ограничения были смягчены, что дает надежду на постепенное восстановление деловой и потребительской активности.

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