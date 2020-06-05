Валерий Брагин - новый тренер сборной России по хоккею

Сменился главный тренер сборной России по хоккею. Алексей Кудашов покинул свой пост. Его место занял Валерий Брагин.

64-летний Валерий Брагин совмещать посты главного тренера сборной России и СКА (Сант-Петербург). В его тренерский штаб войдут Алексей Жамнов, Александр Бойков, Андрей Козырев и Рашит Давыдов (тренер вратарей), сообщает РИА Новости.

Бывший нападающий "Спартака" и "Химика" Брагин известен в первую очередь по работе с молодежной сборной России, которую он тренировал в 2010-2012 годах и с 2014 года. Под его руководством российская молодежка выигрывала чемпионат мира в 2011 годы, четыре раза занимала второе и дважды третье места.