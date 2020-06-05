Выходные порадуют долгожданным летним теплом

От Баренцева до Черного моря температура воздуха будет соответствовать обычным для начала июня значениям. Почти везде пройдут теплые, кратковременные летние дожди.

По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность, в субботу в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, температура прогреется от +21 до +23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, воздух прогреется до +24-26.

В субботу в Северную Столицу ждут дожди, местами с грозами, дневная температура составит +17-19 градусов, в воскресенье – без существенных осадков, потеплеет до +21-23 градусов.

На Русском Севере, благодаря антициклону, тепло и солнечно, с кратковременными летними ливнями. В Мурманске +16-18, В Нарьян-Маре +21-23, в Архангельске и Сыктывкаре +22-24.

В Курске, Воронеже и Липецке +24-26, но не обойдется без грозовых ливней.

Жителей Поволжья грозовые дожди ожидают лишь в послеполуденные часы. В Нижнем Новгороде в субботу около +20, в воскресенье потеплеет до +25. В Пензе, Саранске и Самаре до +22. В Волгограде в субботу воздух прогреется до +26, а в воскресенье +29-31. В Астрахани по-настоящему жарко +30-32, без осадков.

В субботу в Ростове-на-Дону +26-28, в Краснодаре до +30, в воскресенье +31-33. В Ялте и Севастополе до +30, в Сочи +23-25 градусов.

Погоду на юге Западной Сибири будет определять циклон, в восточных регионах местами пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске в субботу +14-16, в воскресенье +18-20, возможен дождь. В Омске осадков не ожидается, +21-23.

В Приморье и в Хабаровском крае не обойдется без кратковременных дождей. В Благовещенске до +24. В Хабаровске в субботу +19-21, в воскресенье без осадков — до +24. Во Владивостоке в субботу будет солнечно, воздух прогреется до +18-20, в воскресенье +14-16.