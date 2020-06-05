Теннисист Рублев выступит на турнире в Белграде

Российский теннисист Андрей Рублев выступит на стартующем 15 июня турнире в Белграде. Это будет первое появление Рублева на корте после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТП) и Женская теннисная ассоциация (ВТП) отменили все турниры до 31 июля. Однако 15 июня в Белграде пройдет представительный турнир "Чемпионат Восточной Европы". Соревнование организовано академией Янко Типсаревича, сообщает РИА Новости.

Россию на "Чемпионате Восточной Европы" представит Андрей Рублев. Также в турнире примут участие сербы Душан Лайович и Виктор Троицкий, босниец Дамир Джумхур, украинец Сергей Стаховский, хорват Борна Чорич, словенец Аляж Бедене, румынки Ирина-Камелия Бегу и Ана Богдан.