Иркутск примет ЧМ по хоккею с мячом в октябре

Иркутск примет Чемпионат мира по хоккею с мячом с 5 по 11 октября. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Как известно, турнир группы А первоначально должен был пройти в конце марта — начале апреля. К сожалению, вмешалась эпидемия коронавирусной инфекции. Соревнования пришлось перенести.

Теперь организаторы сообщают, что в октябре в Иркутске сразятся восемь сильнейших сборных мира. В составе подгруппы А — Финляндия, Казахстан, Швеция и Россия. Подгруппа Б — Эстония, Германия, Норвегия и США. Сборная нашей страны — победитель двух предыдущих чемпионатов.