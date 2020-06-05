Кладбища Москвы не откроют в Родительскую субботу

В Родительскую субботу, 6 июня, московские кладбища не откроются для посещений, передает РИА Новости.

В пресс-службе ГБУ "Ритуал" отметили, что для граждан доступен широкий спектр дистанционных услуг.

В связи с эпидемиологической ситуацией по распоряжению администрации города столичные кладбища закрыты для посещения с начала апреля.

Ритуальные объекты открыты лишь для прощания с умершими.