В Кисловодске обнаружили впечатавшийся в кусок скалы след динозавра

В курортном городе Кисловодске на куске отколовшейся скальной стенки, которая ушла в грунт примерно на 5,5 метров, исследователи Северо-Кавказского федерального университета обнаружили следы растительноядного динозавра игуанодона.

Как говорится в публикации на сайте вуза, в этих местах предположительно 120-130 миллионов лет назад жил ящер, отличительной особенностью которого были трехпалые задние конечности. И именно такие трехпалые следы отпечатались на найденной плите.

Исследователи отмечают, что на сегодняшний день это единственный природный объект в России с сохранившимися отпечатками следов древних рептилий.

Однако посмотреть на уникальную плиту все желающие пока не могут, поскольку она расположена на территории режимного предприятия.

Ученые пытаются договориться о переносе плиты с отпечатками лап динозавра на территорию Национального парка "Кисловодский", где ее не только смогут увидеть местные жители и отдыхающие, но также будет обеспечен надлежащий уход и сохранность.

В противном случае уникальный памятник природы может оказаться утраченным, отмечают исследователи.