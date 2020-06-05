Бундесбанк: экономика Германии в этом году сократится на 7,1%

Экономика Германии восстановится после глубокой рецессии во II квартале этого года, заявил Бундесбанк, поддержав масштабные фискальные стимулы правительства.

Однако восстановление экономики, как ожидается, будет сдержанным, поскольку некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, по-прежнему сохраняются.

По оценкам Бундесбанка, крупнейшая экономика Европы в этом году сократится на 7,1%, после чего будет восстанавливаться в последующие два года.

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе обнародовала план на 130 миллиардов евро, направленный на стимулирование потребления и инвестиций в инфраструктуру. В результате общий объем мер поддержки экономики превысил 1,3 триллиона евро.

Последние прогнозы Бундесбанка не учитывают влияние новых мер фискального стимулирования. Регулятор ожидает, что новый пакет стимулов может прибавить 1 процентный пункт к ВВП в 2020 году.

Бундесбанк предупредил, что экономическая ситуация остается крайне неопределенной, и представил два альтернативных сценария развития ситуации. При негативном прогнозе, который предполагает, что ситуация с коронавирусом вновь обострится, экономика может сократиться на 10%.

В I квартале ВВП Германии сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с 2009 года.