Окончательное решение о проведении Игр в Токио будет принято следующей весной

Вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо заявил, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр будет принято весной 2021 года. Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

"Говорить о полной отмене Игр преждевременно. В марте мы оценим эпидемиологическую обстановку и примем решение по вопросу проведения Олимпиады", — заявил Эндо агентству Киоо.

Оргкомитет планирует провести Олимпиаду в полноценном режиме. Однако не исключено, что придется прибегнуть к варианту упрощенного проведения Игр. Не исключено тотальное тестирование не только спортсменов и членов делегаций, но и всех зрителей.