Россияне создают сверхдальнобойную винтовку

Lobaev Arms конструирует снайперскую винтовку DXL-5, способную попасть в мишень на расстоянии до 7 километров. Специально для нее создают патрон. Его калибр и начальная скорость будет выше, чем у тех боеприпасов, который российские оружейники использовали до сих пор, рассказал в интервью агентству РИА Новости глава компании Владислав Лобаев. Однако технических характеристик он раскрывать не стал.

Напомним, в октябре 2017 года российские снайперы установили мировой рекорд: попали в мишень размером метр на метр с 4210 метров. Стрелки использовали винтовку СВЛК-14 "Сумрак", разработанную и собранную в компании Lobaev Arms.

Впрочем, речь идет, судя по всему, о спортивных достижениях. Рекордный выстрел в боевых условиях сделал неизвестный канадский снайпер во время войны в Ираке: попал в боевика ИГИЛ (запрещено в России) с 3540 метров. На втором месте боец австралийского спецназа – 2815 метров. Замыкает тройку лидеров британский военнослужащий Крэйг Харрис. В 2009 году он уничтожил боевика Талибана (запрещен в России) с 2475 метров.