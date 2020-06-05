Губернатор: вспышка COVID-19 на томском рынке может отодвинуть смягчение ограничений

Из-за вспышки COVID-19 в Томске дальнейшее смягчений карантинных мер могут отодвинуть. Об этом заявил жителям глава региона Сергей Жвачкин. Он также отметил, что, благодаря совместной работе оперштаба, правоохранителей и эпидемиологов очаг распространение инфекции было остановлено вовремя.

Очаг коронавируса был зафиксирован сегодня на центральном рынке. Шесть работников госпитализировали, состояние одной женщины оценивается как тяжелое.



"Территорию взяли под контроль. Всех сотрудников протестируют. На самом рынке проведут дезинфекцию. Кроме того, предстоит отдельная работа с руководством торговой точки, не сообщившем о заболевании людей. По данному факту назначено эпидемиологическое расследование", – прокомментировал Сергей Жвачкин.

В обращении к жителям области губернатор напомнил о необходимости соблюдать действующие ограничения и масочный режим. А также сообщил, что из-за ЧП сроки смягчения ограничительных мер, вероятнее всего, будут пересмотрены.

"Нельзя быть беспечными. Всем нужно понять, что чем больше будет заболевших, тем дольше продлится режим самоизоляции. Эта вспышка отодвигает смягчение карантине. Хочу призвать граждан к самодисциплине. Нужно беречь себя и в обязательном порядке надевать в общественных местах перчатки и маски", – говорит Сергей Жвачкин.



Напомним, ранее власти сообщали о том, что режим самоизоляции в регионе продлен до 15 июня. Масочный режим в Томской области будет действовать еще около двух месяцев, передает ГТРК "Томск".

Отметим, за прошедшие сутки в Томской области выявили еще 35 новых случаев COVID-19. Таким образом, количество заболевших возросло до 832 человек. Всего в областных стационарах находится 321 человек. 13 получают кислородную поддержку, 6 подключены к аппаратам ИВЛ.