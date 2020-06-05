Илон Маск призвал разделить Amazon, назвав компанию Джеффа Безоса монополистом. Как обычно, эксцентричные заявления глава Tesla и SpaceX делает в Твиттере.

По мнению предпринимателя, Amazon пользуется своей монополией на рынке, а "монополии — это неправильно".

Комментарий Маска был опубликован в ответ на пост другого пользователя, который посетовал на то, что Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о коронавирусной инфекции на маркетплейсе. Позднее представители Amazon прокомментировали ситуацию, заявив, что книга была снята с продажи по технической ошибке и скоро вернется в магазин.

Стоит отметить, что Amazon как компания, владеющая торговой площадкой, давно находится под пристальным вниманием антимонопольных органов. Многие политические деятели, в том числе экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен призывают разделить на части крупные технологические компании.

Уоррен предлагала также ввести в антимонопольном законодательстве понятие "платформы общего пользования". К ним будут относиться компании с годовой выручкой свыше $25 млрд, предлагающие для общего пользования в интернете торговые площадки, биржи или платформы для связи между участниками — таким образом, под определение попадут и Amazon, и Facebook, и Google.

"Почти половина всей электронной коммерции проходит через Amazon. Более 70% всего интернет трафика проходит через сайты, принадлежащие Google или Facebook. Эти компании используют свои ресурсы для подавления малого бизнеса, а также для подмены интересов американского народа своими финансовыми интересами", — добавила сенатор.



Если такие инициативы будут приняты, то, например, марку Amazon Basics придется отделить от Amazon Marketplace, а рекламную сеть Google — от поисковой системы. Кроме того, предлагается отменить многие мешающие конкуренции слияния технологических компаний, в том числе приобретения WhatsApp и Instagram компанией Facebook, Waze, Nest и DoubleClick — компанией Google, а Whole Foods и Zappos — компанией Amazon.