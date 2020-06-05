Главу Российской венчурной компании могут поместить под домашний арест

Следствие просит избрать домашний арест главе Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Игошина.

Его адвокат Повалко Георгий Антонов рассказал, что следственное управление УВД по Юго-Западному административному округу Москвы выдвинуло ходатайство о заключении под стражу его клиента. Юрист отметил, что обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий, не предусматривает такой меры пресечения.

Руководитель РВК проходит по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

Александр Повалко был назначен генеральным директором Российской венчурной компании 23 декабря 2016 года. До этого он занимал должность заместитель министра образования и науки РФ, где отвечал за департамент финансов, стратегии, управления программами и конкурсных процедур, бухгалтерского учета.