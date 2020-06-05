Специалист "Сколково": обвинения Гейтса в чипизации — следствие психоза, вызванного самоизоляцией

В настоящее время весь цивилизованный мир захватила конспирологическая теория о массовом чипировании людей с помощью вакцинации. В эфире телеканала "Россия 1" председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения "Сколково" Юрий Крестинский рассказал о реальной возможности ее реализации и причастности к этому основателя Microsoft Билла Гейтса.

"На сегодня такая технология, к счастью, отсутствует. Чисто технически пока наука не позволяет нам ввести в организм чип, дающий возможность длительное время отслеживать всю деятельность человека. Но не исключено, что когда-нибудь это произойдет", — считает Крестинский.

По словам эксперта, уже сейчас существуют технологии, позволяющие краткосрочный период отслеживать те или иные физиологические параметры человека и передавать эту информацию на устройства, которые находятся рядом. Никому не понравится ситуация, когда любое его движение и действие будут контролировать, уверен Крестинский. Поэтому многие боятся, что им будет установлен чип. "Страхи людей понятны, но их связали с именем Билла Гейтса, вероятно потому, что он занимается информационными технологиями", — предположил специалист, заверив, что вряд ли большой ученый преследует какие-то корыстные цели.

"Все обвинения, связанные с одновременной вакцинацией и чипизацией, являются следствием психоза, вызванного длительной самоизоляцией. У людей появился страх возможности тотальной слежки", — подчеркнул Крестинский.



При этом многие люди, к примеру, в Швеции добровольно вшивают себе подкожные чипы, как у домашних животных, позволяющие идентифицировать человека. "Это некая вшитая в руку кредитная карта", — отметил Юрий Крестинский.

В заключение специалист сказал, что сам бы не стал этого делать: "Люди смешали две истории: чипы и вакцины. Я, конечно же, не хочу, чтобы втайне от меня мне что-то вкалывали и следили за мной".

С начала эпидемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ появились слухи, будто фонд Билла Гейтса хочет использовать вакцину от инфекции для чипирования и глобальной слежки за людьми. Деньги фонда Гейтса в 2018-2019 годах составили почти 10 процентов бюджета Всемирной организации здравоохранения. Фонд финансирует исследования лекарств и вакцин.