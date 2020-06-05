На Урале спасатели эвакуировали со скалы пенсионерку с козой

На Урале спасатели сняли со скалы пенсионерку с козой. В операции пришлось использовать альпинистское снаряжение и страховочную веревку, передает ГТРК "Южный Урал".

Забавное происшествие случилось накануне. Отряд спасателей Усть-Катавска патрулировал берег Юрюзани. В районе улицы Нагорная практически на отвесной горе они заметили пожилую женщину и рядом черную козу. Обе были сильно напуганы. Для безопасной эвакуации спасатели воспользовались спецснаряжением для альпинистов, спустились на плато, где сидели потерпевшие. С помощью страховочного троса, сначала спустили на дорогу пенсионерку, а затем и козу.

Можно только догадываться, как хозяйка с животным оказались на скале. Возможно, глупая коза понеслась вверх и просто побоялась спускаться.