Мэры-демократы США не способны бороться с хаосом и погромами

Погромы, хаос и беспредел царят в городах, находящихся под влиянием демократов. В городах, где мэры-республиканцы, ничего подобного нет. Об этом сообщил экс-сенатор штата Нью-Йорк Дэвид Сторобин в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что сначала в Бруклине проходили "относительно мирные погромы", но теперь протестующие стали поджигать машины. В Манхэттене несколько дней подряд творится "невероятный ужас".

По мнению Сторобина, правительство США поддерживает такие протесты. Дочь Билла ди Блазио, мэра Нью-Йорка, пару дней назад была арестована за то, что принимала участие в погромах.

"Это лишний раз доказывает, на чьей стороне местная элита" — считает экс-сенатор. — В 30 городах, в которых происходят погромы и акции протеста, население и американская пресса поддерживает демократов. В ответ республиканцы говорят, что в стране свобода слова и можно выходить на забастовку, но президент США Дональд Трамп против этого".

По словам адвоката, проблема еще в том, что полиция подчиняется городским властям. Трамп не в силах отдать приказ полиции Нью-Йорка. Это прерогатива мэра города.

"Если он говорит, что гордится участием своей дочери в погромах, то как быть полицейскому? Как выходить на передний край, если знаешь, что мэр на стороне погромщиков?", — задал риторический вопрос Дэвид Сторобин.

В десятках городов продолжаются погромы, массовые беспорядки и акции протеста, начавшиеся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Траурные мероприятия памяти Флойда 4 июня состоялись в Миннеаполисе и Нью-Йорке, а в выходные пройдут в Райфорде, 8 июня — в Хьюстоне, где 9 июня состоятся его похороны.