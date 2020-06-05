Илон Маск: "НЛО на палочке" - самая большая проблема космического интернета

В среду вечером, всего через несколько дней после запуска в космос первых астронавтов НАСА, SpaceX запустила и вывела на орбиту седьмую партию спутников космического интернета Starlink.

Теперь на околоземной орбите выведены в общей сложности 480 спутников (хотя некоторые из них являются экспериментальными). В SpaceX надеются к концу года вывести на орбиту около 800 космических аппаратов.

По словам основателя компании Илона Маска, со временем, с расширением до десятков тысяч спутников, глобальный доход от проекта может достичь 50 миллиардов долларов в год.

Но для того, чтобы это видение осуществилось, SpaceX сначала нужно выпустить устройство для приема космического интернета, которой может автономно подключать абонента к спутникам, и которое должно быть не слишком дорогим для создания, установки или обслуживания.

Маск недавно сказал, что именно это является самым значительным препятствием для Starlink, которое необходимо преодолеть, прежде чем SpaceX сможет создать успешный бизнес по предоставлению интернет-услуг.

"Я думаю, что самой сложной задачей будет выпустить доступный по цене пользовательский терминал. На решение этой проблемы у нас уйдет несколько лет", — сказал Маск в комментарии Aviation Week.

Система Starlink по замыслам призвана обеспечить доступ в интернет для пользователей всей планеты за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Предполагается, что система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 миллиардов, однако эксперты считают эту цифру заниженной.

Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего – 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов. "Для того чтобы система была экономически жизнеспособной, на орбиту должно быть запущено порядка 1000 спутников. Если мы выводим на орбиту намного больше спутников, то это очень хорошо, это означает, что система пользуется большим спросом", — сказал Маск в интервью Business Insider 15 мая 2019 года, в преддверии первого запуска Starlink, которая отправила на орбиту партию из 60 экспериментальных спутников.

Маск рассказал, как будет выглядеть прибор, с помощью которого люди получат доступ к интернету будущего. В своем Twitter он ранее писал, что терминал Starlink похож на "тонкое круглое НЛО на палочке". По словам предпринимателя, оптимальный угол наклона прибор будет подбирать сам. Пользователю же останется только включить терминал в розетку и направить на небо. Переключаться между спутниками прибор также будет сам.

Устройства, использующие транзисторы для быстрого отслеживания и связи со спутниками, находящимися в поле зрения, необходимы для работы Starlink, так как космические аппараты быстро перемещаются над головой. Физических направленных антенн, как те, что используются для наведения на стационарный спутник, будет недостаточно.

В феврале 2018 года SpaceX подала патенты на "распределенную систему и метод фазовых сдвигов". Патенты все еще находится на рассмотрении, так что ни Патентное ведомство США, ни Всемирная организация интеллектуальной собственности еще не выдали SpaceX патент.

Отраслевые аналитики говорят, что такие устройства сегодня стоят примерно в 10 раз дороже, чем та цена, на которую надеется Маск. Генеральный директор также обеспокоен тем, как долго такие устройства могут находиться в эксплуатации, без необходимости обслуживания или замены, так как потребности в техническом обслуживании будут увеличивать их стоимость.

Маск также знает, что путь к высокоскоростному спутниковому интернету может закончиться банкротством. Недавним примером является OneWeb — потенциальный конкурент, который также запускал тысячи спутников, но в марте объявил о банкротстве. Самым известным, однако, был Iridium — созвездие из 66 космических спутников, которое должно было создать глобальную беспроводную сеть для передачи данных.

Motorola инвестировала в проект в 1990-х годах около 5 миллиардов долларов (6 миллиардов долларов с поправкой на инфляцию). Но вскоре после того, как система спутников развернулась вокруг Земли, произошло резкое подорожание услуг и приток новых абонентов прекратился.

Если SpaceX может снизить стоимость пользовательских терминалов, то, вероятно, сможет избежать подобных препятствий на пути к успеху. Starlink также может с легкостью превзойти запланированную Джеффом Безосом сеть спутникового интернета Project Kuiper.

Маск, во всяком случае, уверен в успешности проекта: "Секрет успеха SpaceX заключается в том, что над Starlink работает лучшая команда инженеров. Я думаю, что у нас есть стратегия, где успех — один из возможных результатов".