После нас хоть потоп: Путин назвал подобную логику индустриализации тупиковой

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что потребительское отношение к природе крайне опасно. Такое заявление глава государства сделал во время онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками.

Владимир Путин обратил внимание на то, что сегодня мы видим примеры откровенного потребительского подхода. По его словам, многие живут по принципу "после нас хоть потоп". Глава государства отметил, что такая логика является тупиковой и крайне опасной.

Президент считает, что сама природа сигнализирует о том, что устойчивое развитие возможно лишь при соблюдении гармоничного баланса интересов экономического роста, благосостояния общества и экологической безопасности. Владимир Путин отметил, что проблемы окружающей среды остаются в ряду наиболее чувствительных и важных тем для общества. Глава государства обратил внимание на то, что неслучайно в числе поправок в Конституцию было много предложений усилить требования к охране окружающей среды, а также к важности ответственного обращения с животными.



Владимир Путин заявил, что природа России является ее национальным достоянием, которое нужно сберечь для будущих поколений. По словам президента, для граждан очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов, растительного и животного мира страны.