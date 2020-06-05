"Росатом" изучает возможность подъема ядерных объектов со дна Карского моря

"Росатом" изучает возможность подъема со дна Карского моря затопленных в советские времена объектов, создающих риски с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

В губе Андреева налажен вывоз корабельного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). "Росатом" изучает возможность подъема и утилизации затопленных в Карском море ядерных и радиационно-опасных объектов, пояснил Лихачев, сообщает РИА "Новости".

Такая мера очень важна для обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути (СМП), а также для экологического благополучия всего Арктического региона, подчеркнул Лихачев.

Среди ядерно- и радиационно-опасных объектов, затопленных во времена СССР в Карском море, наибольшую опасность представляет атомная подводная лодка (АПЛ) К-27. Лодка затоплена в заливе Степового архипелага Новая Земля в 1981 году. В двух реакторах подлодки находится ядерное топливо.

В 1960-х годах в бухтах на восточном побережье Новой Земли затопили пять реакторных отсеков с ядерными энергетическими установками. В Новоземельской впадине Карского моря затоплена баржа с аварийным реактором, выгруженным из АПЛ проекта 421.