Любимец коллег и счастливый семьянин: не стало Михаила Кокшенова

В 83 года не стало известного актера Михаила Кокшенова. Три года назад он перенес инсульт и с тех пор уже не появлялся на публике. На счету артиста более ста ролей, хотя эту профессию он получил не сразу — сначала отучился в техникуме на инженера. Зато потом в полной мере Кокшенов раскрыл свой яркий комедийный талант — его неунывающие, простоватые, но подкупающе настоящие персонажи всегда нравились зрителям. Вспомнить хотя бы роли в "Самой обаятельной и привлекательной", "Не может быть", "Спортлото-82". А еще были съемки в 11 эпизодах "Ералаша", в 90-е — режиссура, а в 2000-ом — книга мемуаров.

"Хорошо замаскировавшийся интеллигент" — так назвал Кокшенова Булат Окуджава, надписывая книгу "Будь здоров, школяр", по которой сам и написал сценарий фильма "Женя, Женечка и "Катюша". Это первая большая роль Михаила Михайловича, режиссером киноленты стал Владимир Мотыль.

Насмотрелись и полюбили — 140 фильмов за одну творческую жизнь и шутка коллег: "Михал Михалыч, а в немом кино не снимались?".

"Замечательный артист, добрейший человек, любимчик коллег. Не пил, не курил, следил за собой", — поделился воспоминаниями народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Коллеги невольно улыбаются, вспоминая съемки с Михаилом Кокшеновым, его оптимизм, чувство юмора, любовь к импровизации. Как в "Спортлото-82", где он добавлял к сценарным "апельсинчикам-мандаринчикам" слова, подслушанные у реального торговца.

Кинорежиссер Леонид Гайдай увидел фотографию Михаила Кокшенова в киоске "Союзпечати". Это был мой "лотерейный билет", скажет потом актер, которого знаменитый режиссер звал и в последние свои картины.

"Он занимался спортом, любил бокс и был примером для нас, молодых артистов", — рассказал артист Дмитрий Харатьян. Спортивное телосложение и почти двухметровый рост помогли Кокшенову попасть в фильм "Хозяин тайги".

Для многих Михаил Михайлович был Лешей Пряхиным из "Самой обаятельной и привлекательной". Сам актер цену себе знал — "дурака сыграть — умным быть надо", писал он еще в училище, выдавая написанное за произведения Лескова и Бунина. Кокшенов даже печатался под своей фамилией, писал сценарии. В сложные 90-е протянул руку помощи коллегам, оставшимся без работы.

Он был любимым актером, успешным режиссером, продюсером и счастливым семьянином, когда лет 12 назад женился на миллионерше, как писали таблоиды. Искренне, с юмором, как обо всем, Михаил Кокшенов поведал всему миру об этом тоже.

Oн не мог без работы — все время что-то делал до самого инсульта, сразившего его в 80 лет, три года назад, вспоминают друзья. И все это время с ним рядом были близкие.