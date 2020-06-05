Зачем Apple и Microsoft сливаются с генетическими компаниями

Инициативу Билла Гейтса с вакцинированием людей через его фонд не стоит принимать настолько прямолинейно. Мы должны понимать, что никто никогда не позволит без нашего ведома вводить электронный чип под кожу для сбора информации. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ученый отметил, что такие большие корпорации, как Apple и Microsoft, начинают сливаться с компаниями, которые уже обладают большим количеством генетических данных.

"Мы наблюдаем персонификацию маркетинга, когда предлагается реклама, таргетирующая именно вас. Эта информация собрана была по тем кликам, которые вы делали на своем персональном компьютере под вашими же персональными аккаунтами", — сообщил Волчков.

По мнению специалиста, сила состоит именно во взаимодействии собранных данных с генетическими персональными: "То есть взять от конкретных генетических данных ту самую наследственную информацию, которая бы вас еще лучше характеризовала. А значит, такие большие корпорации могли бы продавать именно то, что вам больше понравится".



Когда проводят клинические испытания или идет массовая вакцинация, параллельно собирается персональная информация о людях. "В частности, они могут предоставлять и генетическую информацию, сбор которой проводится именно через ДНК микрочипы. Как раз эта информация и ценна для фармакологических и больших маркетологических компаний", — подчеркнул ученый.

В России принимается закон, который объявляет генетические данные частью персональных. Соответственно, вы можете дать третьему лицу воспользоваться вашей информацией и только с вашего персонального согласия, пояснил Волчков.

На вопрос ведущих, возможно ли незаметно, в обход закона, с помощью вакцины ввести чип или датчик сбора информации, специалист ответил: "Любой закон можно обойти. Все зависит от того, кто на страже этого закона и насколько он хорошо соблюдается. Если вы создаете закон, а его никто не охраняет, безусловно, он будет нарушен, потому что это заложено в человеческой природе".

В соцсетях широко распространилось мнение о причастности Билла Гейтса к появлению и распространению коронавирусной инфекции, которая создана якобы с целью чипирования людей. Все это может быть использовано заинтересованными лицами для сокращения населения планеты.

Подобные "сумасшедшие идеи", считает Гейтс, приводят к разжиганию вражды между людьми. Также его беспокоят необоснованные слухи о вредоносности вакцин, что может служить причиной нежелания людей прививаться, и таким образом коронавирус продолжит убивать.