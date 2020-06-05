Кризис в еврозоне угрожает мировой экономике

Экономика еврозоны очень сильно пострадала от пандемии коронавируса, что, несомненно, должно беспокоить мировую экономику. Кризис в еврозоне может вызвать не только серьезные проблемы для мирового экспортного спроса, но и оказать масштабный негативный спилловер-эффект на мировую финансовую систему и международный торговый порядок, пишет в The National Interest аналитик American Enterprise Institute Дезмонд Лачман.

Экономика еврозоны — это не просто экономика одного из регионов мира. При ВВП около $18 триллионов она всего на 10% меньше, чем у США. На нее приходится 15% мировой экономики и почти такая же доля мирового экспортного спроса.

О масштабе кризиса еврозоны красноречиво говорит прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ), согласно которому экономика региона сократится на ошеломляющие 8-12% в 2020 году. Еще более высокого снижения ЕЦБ ожидает в таких странах, как Италия и Испания, имеющих крупные туристические секторы. Если прогноз оправдается, то экономический спад еврозоны будет примерно в три раза выше, чем во время экономической рецессии 2008-2009 годов. Он также будет примерно в полтора раза выше ожидаемого 6%-го снижения американской экономики в 2020 году.

Экономика еврозоны довольно медленно восстанавливалась после рецессии 2008-2009 годов. Находясь в жестких рамках единой европейской валюты, отдельные страны не имели независимой денежно-кредитной или валютной политики, чтобы обеспечить своим экономикам необходимую поддержку. Кроме того, обремененные очень высоким уровнем государственного долга периферийные страны еврозоны не обладали финансовым пространством для проведения политики бюджетного стимулирования. К сожалению, те же факторы, похоже, будут мешать европейской экономике быстро восстанавливаться от вызванного коронавирусом кризиса.

Продолжительный период экономической слабости еврозоны станет серьезным вызовом и для мировой экономики. Больше всего тормозить мировую экономику будет резко обвалившийся спрос на экспортные товары в европейских странах. Остальной мир больше не сможет компенсировать низкий внутренний спрос за счет увеличения экспорта на емкий европейский рынок.

Депрессивная европейская экономика окажет негативное воздействие и на мировую финансовую систему, так как европейские банки довольно большие и они играют важную роль в мобилизации капиталов через кредитно-финансовую систему.

Одним из итогов рецессии 2008-2009 годов стал резкий рост просроченных кредитов в европейских банках. Поскольку сегодня еврозона, как ожидается, столкнется с более глубоким кризисом, чем тогда, эксперты ожидают более масштабного увеличения "плохих" долгов в Европе, чем раньше.

Продолжительный кризис еврозоны может также поставить под вопрос долгосрочные перспективы мировой экономики, что станет толчком для дальнейшей деглобализации. Еще до пандемии коронавируса между США и Германией существовала значительная напряженность в торговых вопросах. Америка утверждала, что положительное сальдо внешнего счета по текущим операциям Германии, достигавшее почти 8% ВВП, высокое во многом из-за того, что Берлин искусственно ослабил евро для увеличения конкурентоспособности немецких товаров.

Учитывая, что европейская экономика будет работать намного хуже, чем американская, аналитики ожидают, что ЕЦБ будет проводит более мягкую монетарную политику, чем Федеральная резервная система. Это, скорее всего, приведет к дополнительному ослаблению евро и еще большему недовольству Вашингтона. Аналогичным образом более медленный европейский рост, чем в США, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению счета внешнеэкономической деятельности по текущим операциям Европы, что увеличит торговую напряженность между США и Германией.

В сентябре 2008 года банкротство Lehman, относительно небольшого инвестиционного банка США, имело серьезные последствия для всей мировой экономики. Помня это, американские политики, вероятно, будут внимательно следить за экономической ситуацией в еврозоне. Во многом, так же как в 2008 году спад на финансовом рынке США повлиял на мировую экономику, так и сегодня крупный финансовый кризис в Европе может негативно повлиять на финансовый рынок США.



