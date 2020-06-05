Трамп отдал приказ сократить американский контингент в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю 2020 года вывести 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома.

По информации издания, Трамп распорядился оставить в Германии 25 тысяч американских солдат и офицеров вместо нынешних 52 тысяч.

Подчеркивается, что данное решение не связано с отказом канцлера Германии Ангелы Меркель принять участие в очном саммите G7 в июне в Вашингтоне.