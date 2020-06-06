В Москве жертвами коронавируса стали еще 58 заболевших

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу сообщил, что в течение прошедших суток в Москве число скончавшихся пациентов с COVID-19 увеличилось на 58 и достигло 2 864. У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

По последним данным, к настоящему моменту в столице подтверждено 1 855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в Москве зафиксировано 191 069 случаев связанных с ним заболеваний, передает ТАСС. В целом по стране на сегодняшний день летальных случаев — более 5,5 тысячи, около 213 тысяч заболевших выздоровели. Всего за период эпидемии в России выявлено почти 450 тысяч случаев заражения.