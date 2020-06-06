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Коронавирус 1 час назад

6 июня 202005:25 Николай Соколов

Вирус в Европе: в Монако открылось известное казино

Вирус в Европе: в Монако открылось известное казино

Знаменитое казино в Монте-Карло вновь открывает дверь. Но теперь за столом между игроками стеклянные перегородки и обязательная дезинфекции даже фишек. Дистанцию и время посещения нужно соблюдать и в главном музее Испании — Прадо. Причем площадь выставочных залов ограничена. Руководство страны отправило специальное обращение к главе Европейской комиссии. Возобновлению полноценного туризма мешают разногласия внутри шенгенской зоны. Одни страны готовятся открыть границы, другие уже это сделали. Но общих решений по-прежнему нет. Как на возвращение туристов в Европе может повлиять даже обстановка в Африке и Латинской Америке?

Открытия границ только с соседями мало для восстановления полноценного туризма. Испания планирует с 1 июля принимать зарубежных гостей. Но с действующими ограничениями в шенгенской зоне сделать это будет крайне сложно. "Премьер-министры Испании и Италии направили письмо Президенту Европейской комиссии о восстановлении свободы передвижения в Европейском союзе и в Шенгенской зоне. Мы — две европейские страны, наиболее пострадавшие от пандемии, в то же время очень популярные туристические направления", — заявил Мария Хесус Монтеро, пресс-секретарь правительства.

Испания выступает за координацию в ЕС при снятии пограничных запретов и требует четких эпидемиологических критериев. Пока непонятно, как именно можно путешествовать внутри союза, если одни страны вышли из карантина месяц назад. А другие все еще не закончили этот процесс .

Швейцария двигается впереди европейского паровоза. Здесь открывают места массового пребывания людей. В том числе кинотеатры. Разрешают собрания до 300 человек. А еще на всякий случай готовятся ко второй волне вируса. В лаборатории исследовательского института презентуют приложение для отслеживания передвижения заболевших при вспышке коронавируса. Испытания провели на военных.

Приезжали состоятельные туристы не только в Швейцарию, но и в Монако. Лазурный берег привлекал морем и игрой. Одно из самых известных в мире казино сегодня открыло свои двери. С новыми правилами, вместо семи человек играть в английскую рулетку разрешено троим. У столов и автоматов установлены стеклянные перегородки. Обязательная дезинфекция даже жетонов и фишек. А ещё обязательны маски для гостей. На полу специальная маркировка для соблюдения дистанции.

Пока в Европе говорят о создании цифровых приложений для отслеживания заболевших вирусом, в Африке, откуда чаще всего приезжали мигранты в ту же Европу, даже сам телефон для многих вещь недоступная. В некоторых странах коронавирус довел ситуацию до катастрофы. В Нигерии в этом году неурожай. Официально по оценке Организации объединённых наций на северо-востоке страны почти 3 миллиона человек испытывают нехватку продовольствия, и эта цифра может вырасти к концу лета. Ограничения на передвижения, которые ввели для сдерживания коронавируса, не позволили вовремя добраться к месту обработки земли.

Если не голод, то точно бедность ждет жителей некоторых латиноамериканских стран. Бразилия по количеству погибших уже обогнала Италию. Почти полторы тысячи погибших за последние сутки. Сложная обстановка остается в Мексике. Здесь все еще сохранятся значительный прирост новых случаев заболевания и число погибших. Правда в правительстве считают, что это из-за позднего предоставления сведений из регионов.

Тесные связи у Мексики были не только с соседними США, где все еще фиксируют почти 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки, но и с Испанией. Культурные обмены, совместные выставки. Многие планы теперь придётся менять. Хотя знаменитый музей "Прадо" в Мадриде несмотря на режим чрезвычайного положения в стране, вновь открывается, с ограниченным доступом и по предварительной записи. Как символ возвращения к прежней жизни. Уже с понедельника два крупнейших города наконец-то вступят во вторую фазу снятия карантина. Всего их три.

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