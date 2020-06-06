В Роспотребнадзор пожаловались на поликлинику, где врачи ходят без масок

В управление Роспотребнадзора по Новгородской области переданы данные о предполагаемом нарушении в одной из частных поликлиник Великого Новгорода, где врачи якобы не используют маски на фоне распространения коронавирусной инфекции. Сообщение о нарушении поступило в адрес губернатора региона от одного из жителей.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин инициировал проверку, передает РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации. Также власти уведомили о ситуации областную прокуратуру.

По состоянию на 06 июня в Новгородской области выявлено 1 634 случая коронавируса COVID-19. С начала эпидемии 437 человек в регионе выздоровели и 9 умерли. Число активных случаев заболевания в регионе составляет 1 188 человек.